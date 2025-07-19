Синоптик предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах России

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CentralAsia (CA) - Аномально жаркая погода с превышением нормы на 5–7 градусов прогнозируется в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С 19 по 22 июля температура в Мурманской области поднимется до плюс 27 — плюс 29 градусов, что на 7 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге сохранится длительный период жары с температурой до плюс 27 градусов. Ранее в городе уже зафиксировали 32-градусную температуру. Высокие показатели ожидаются и в Карелии.

На юге европейской части России — в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии — возможна жара до плюс 40 гардусов. В Краснодарском крае температура в субботу превысит норму на 6 градусов и достигнет плюс 38.

По словам Вильфанда, температура выше плюс 38 градусов может привести к тепловым ударам и «неприятным» последствиям ультрафиолетового воздействия.

«[Плюс] 38-40 градусов — это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жесткое», — пояснил научный руководитель центра.

На Дальнем Востоке в Якутии температура поднимется до плюс 32 градусов, на 6–7 градусов выше нормы, потепление может распространиться по региону. В Сахалинской области в выходные до среды включительно ожидается до плюс 30, в Хабаровском крае воздух прогреется до плюс 35, в Амурской области в конце этой недели и начале следующей — до плюс 30 — плюс 32 градусов.

На прошлой неделе Вильфанд предупредил об аномальной жаре до плюс 42 градусов в южной части России.

Тогда речь, в частности, шла о Краснодарском и Ставропольском краях, а также о Ростовской области.