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Россия разорвала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией

CentralAsia (CA) -  Правительство России прекратило действие соглашения о военном сотрудничестве с ФРГ, которое было подписано правительствами двух стран еще в 1996 году. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соглашение входит восемь статей. В 1996 году государства обязались поддерживать развитие сотрудничества между своими военными заводами и оборонными ведомствами, учредить российско-германскую комиссию по военно-техническому сотрудничеству, хранить военные секреты, переданные в рамках соглашения, а также обязались не продавать третьим странам вооружение, которое было создано совместно друг с другом.

Как заверили в министерстве иностранных дел, соглашение «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений». Там утверждают, что такие отношения сложились из-за враждебной политики властей ФРГ и «милитаристских устремлений германского правительства».

Мишустин поручил МИД России уведомить Германию о принятом решении.

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