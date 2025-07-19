Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей

CentralAsia (CA) - Суд в Южной Корее отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей, сообщает агентство Ёнхан.

Центральный районный суд Сеула вынес решение после слушаний, на которых по запросу его адвокатов рассматривалась законность ареста Юн Сок Ёля и вопрос о том, следует ли его оставить в силе.

«На основании результатов допроса подозреваемого и материалов дела было признано, что ходатайство необоснованно. Оно было отклонено», – заявил суд.

Свергнутый президент был помещён под стражу по пяти ключевым обвинениям, связанным с его попыткой ввести военное положение в декабре.

Как сообщается, адвокаты Юна подчеркнули, что предъявленные ему уголовные обвинения не могут быть подтверждены, и что он не представляет угрозы.

Юн Сок Ёля арестовали вскоре после его попытки ввести в стране чрезвычайное положение, этот указ почти сразу отменило правительство. После процедуры импичмента 15 января его задержали и поместили под стражу. Юн стал первым в истории Южной Кореи действующим президентом, оказавшимся под арестом.