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Украину ночью атаковали 379 российских ракет и беспилотников, - ВСУ

CentralAsia (CA) -  Сегодня ночью Украину атаковали более 300 российских ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов. Под ударами оказались Донецкая, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Житомирская области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что ночью Украину атаковали 379 российских ракет и беспилотников. Украинские военные утверждают, что сбили 208 ракет и дронов, еще семь ракет и 129 беспилотников-имитаторов были «локационно потеряны».

В результате удара по Сумам повреждена критическая инфраструктура – без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. Комбинированные удары были осуществлены по Шостке.

В Одессе из-за ночной атаки поврежден жилой дом. Шесть человек ранены, одна женщина погибла.

Ракетами и дронами РФ также били по Павлограду Днепропетровской области. Там поврежден жилой дом и «важная инфраструктура». Глава ОВА Сергей Лысак назвал атаку на город самой массированной. 

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