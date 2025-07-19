Президент Сирии объявил о полном прекращении огня в Эс-Сувейде

CentralAsia (CA) - Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном прекращении огня в южной провинции Эс-Сувейд, которая стала местом столкновений между ополченцами и силами самообороны друзов. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

аш-Шараа призвал стороны конфликта не нарушать режим прекращения огня, чтобы обеспечить защиту гражданских лиц и гуманитарный доступ.

В провинцию Эс-Сувейд уже прибыли силы безопасности, пишет издание со ссылкой на МВД страны. Они будут контролировать соблюдение режима и поддерживать общественный порядок.

13 июля на юге Сирии вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Через два дня армия страны начала зачистку административного центра Эс-Сувейда. Вскоре Израиль начал наносить удары по ВС Сирии, мотивируя это необходимостью защитить нацменьшинство.

Сегодня спецпредставитель США по Сирии Том Барак написал в соцсети X, что Израиль и Сирия при поддержке Вашингтона договорились о прекращении огня. Решение поддержали также Турция, Иордания и соседние страны.