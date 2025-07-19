На борту Uzbekistan Airways рейса Стамбул — Ташкент родился ребенок

CentralAsia (UZ) - 19 июня на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего из Стамбула в Ташкент, родился ребёнок, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Во время полёта у одной из пассажирок начались преждевременные роды. К счастью, на борту находились два врача, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По решению командира экипажа самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорождённым мальчиком уже ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.

После посадки в Ургенче самолёт вылетел в Ташкент.

Рождение детей в самолётах — не такие уж редкие случаи. В январе мальчик родился на рейсе Ташкент — Нью-Йорк, тогда лайнер совершил посадку в Исландии.

В апреле 2024 года мальчик родился в самолёте рейса этой же авиакомпании Ташкент — Стамбул. «Газета» публиковала рассказ бортпроводниц, принявших тогда роды. «Будто в самолёте была одна большая семья», — отмечали они.