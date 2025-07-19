Гендиректора Astronomer заподозрили в измене жене после публикации видео с концерта Coldplay, где он обнимает коллегу. Его отстранили от должности

CentralAsia (CA) - Совет директоров IT-компании Astronomer начал внутреннее расследование после того, как в соцсетях завирусилось видео, на котором, как предполагается, гендиректор компании Энди Байрон обнимал директора по персоналу Кристин Кэбот на концерте Coldplay в Бостоне.

«Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры будут устанавливать стандарты как в отношении поведения, так и в отношении ответственности», — говорится в заявлении компании.

Байрон, как сообщается, отправлен в отпуск. Его обязанности временно исполняет соучредитель и главный директор по продуктам Astronomer Пит Деджой.

17 июля таблоиды обратили внимание на ролик с выступления группы Coldplay в Бостоне. На запись попал момент с концерта, когда на зрителей навели так называемую камеру поцелуев. В ее объектив попали обнимающиеся мужчина и женщина. Когда они увидели себя на экранах, мужчина спрятался за ограждения, а женщина отвернулась, закрыв лицо руками. «Ну надо же. Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — прокомментировал ситуацию фронтмен Coldplay Крис Мартин.

Ролик с концерта завирусился в соцсетях. По данным СМИ, герои видео — гендиректор Astronomer Энди Байрон и его коллега, директор по персоналу Кристин Кэбот. При этом публично известно, что Байрон женат, его заподозрили в измене. Кэбот также может быть замужем, она не подтверждала это публично.

Ни Байрон, ни Кабот не комментировали вирусный ролик.