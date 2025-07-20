Бишкек и Улан-Батор открывают новую эру деловых связей в преддверии визита президента Монголии в Кыргызстан

CentralAsia (MNG) -

Предстоящий визит президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Кыргызстан, запланированный на 20–23 июля, знаменует собой важную веху в укреплении двустороннего диалога. Это отражает не только крепнущее взаимопонимание между двумя странами, но и результаты активной дипломатии, последовательно проводимой президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, — пишет Trend.

На протяжении многих лет отношения между Бишкеком и Улан-Батором оставались скорее декларативными, чем практическими. Хотя дипломатические связи были установлены ещё в 1992 году, они редко выходили за рамки официальных встреч. Ситуация начала меняться в 2023 году с официальным визитом Садыра Жапарова в Монголию. Эта поездка стала поворотным моментом, положившим начало новому этапу сотрудничества — более прагматичному, институционализированному и ориентированному на действия.

С тех пор диалог между двумя странами принял более стабильную форму. Подписаны соглашения в сфере образования, культуры и туризма, запущены совместные программы и гуманитарные инициативы. Кыргызстан увеличил количество стипендий для монгольских студентов, а в Бишкеке впервые прошёл фестиваль монгольской культуры. Впервые за долгие годы стороны начали обсуждать реальное сотрудничество.

Заметную динамику приобрело экономическое измерение отношений. По инициативе президента Жапарова был налажен прямой диалог с акцентом на переработку сельскохозяйственной продукции, лёгкую промышленность и логистику. Такой подход отвечает интересам обеих стран, чьи экономики схожи по размеру и структуре. Акцент делается не только на торговле, но и на совместных усилиях, включая бартерные схемы и промышленную кооперацию.

Ожидается, что визит Хурэлсуха в Бишкек закрепит эти достижения и выведет их в более практическое русло, особенно в экономической сфере. Обе страны представляют собой небольшие экономики, не имеющие выхода к морю, с ВВП 15–18 млрд долларов США и сопоставимой численностью населения. Их основные преимущества заключаются в агропромышленном производстве, переработке и поиске нишевых экспортных рынков.

По данным кыргызской таможни, товарооборот между Монголией и Кыргызстаном в 2024 году достиг 2,6 млн долларов США — почти вдвое больше, чем в 2023 году. Кыргызстан экспортирует в Монголию продукты питания и фармацевтические препараты, а импортирует взамен мясную продукцию, шерсть и шкуры. Хотя абсолютные цифры остаются скромными, положительная тенденция очевидна: к первому кварталу 2025 года объем уже достиг половины общего годового показателя предыдущего года.

Сейчас на повестке дня стоит вопрос создания совместных предприятий в текстильной и кожевенной промышленности, ориентированных на экспортные рынки третьих стран. Однако реализация этих проектов напрямую зависит от решения логистических вопросов. Отсутствие прямых транспортных путей остаётся существенным препятствием. Сегодня доставка контейнера из Улан-Батора в Бишкек может занять до 25 дней и стоить 5000–7000 долларов США из-за транзита через Китай и Казахстан. Альтернативные маршруты прорабатываются через Восточный Казахстан и Синьцзян, а также возможность запуска регулярных рейсов по маршруту Улан-Батор–Бишкек–Алматы.

Идея прямого воздушного сообщения не нова. Впервые она была озвучена на встрече в аэропорту «Манас» в феврале 2022 года и вновь рассмотрена в марте 2025 года послом Кыргызстана в Монголии и министром транспорта Монголии. Эти инициативы являются частью более широкой политики региональной взаимосвязанности, активно продвигаемой президентом Жапаровым. Бишкек также подчёркивает роль Кыргызстана как транзитного узла для Монголии в доступе к рынкам Центральной и Южной Азии. Координация возможна в рамках таких структур, как ШОС, где обе страны участвуют в качестве наблюдателей и партнеров в мультимодальных интеграционных проектах.

В Бишкеке подчеркивают, что именно стратегический курс президента Жапарова вывел кыргызско-монгольские отношения на качественно новый уровень. Его политика «открытых границ» и ориентация на диверсификацию партнерских отношений дают устойчивые результаты — как в гуманитарном сотрудничестве, так и в экономической сфере. Все большее число стран Азии рассматривают Кыргызстан как надежного и независимого партнера.

Визит Хурэлсуха закрепит уже достигнутый прогресс и откроет новые возможности. В повестку дня включены молодежные инициативы, развитие инфраструктуры и расширение гуманитарных обменов. Но самое главное, складывается модель долгосрочного партнерства, основанная не на громких декларациях, а на конкретных инициативах.

В условиях глобальной турбулентности и нестабильности в международных отношениях пример Кыргызстана и Монголии демонстрирует, как малые и средние страны могут выстраивать сбалансированную и взаимовыгодную внешнюю политику. При этом Бишкек всё чаще берёт на себя ведущую роль в этом процессе.

автор: Гульнара Рагимова

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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