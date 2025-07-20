Азербайджан готовит международный иск к России из-за крушения самолета AZAL в Актау

CentralAsia (CA) - Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готовит иск к российским властям в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), передает haqqin.az

Он заявил, что за семь месяцев Баку не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.

«Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России. Но на все письма приходит один ответ: «расследование продолжается»,— сказал Алиев. Он потребовал от России «признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета».

Иск будет направлен в международные судебные инстанции, отметил президент. Российская сторона, по его словам, была уведомлена об этом. «Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать»,— заявил Алиев.

В июле замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов призвал Россию выявить и привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Он также говорил о том, что в Баку ожидают от Москвы «полного и прозрачного расследования» и выплаты компенсаций.

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. Самолет разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.