экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский сообщил, что Украина предложила России провести переговоры на следующей неделе
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров на следующей неделе (21-27 июля), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО [Рустем] Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений.

Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», - сказал он.

Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле на уровне делегаций в 2025 году. До сих пор они провели две встрече в столице Турции — 16 мая и 2 июня. На них стороны обменялись предложениями об условиях прекращении огня, а также договорились о крупнейшем с начала конфликта обмене военнопленными и телами погибших солдат.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский. Делегацию Украины — Рустем Умеров. 18 июля Умеров, ранее занимавший пост министра обороны, был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com