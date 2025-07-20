Зеленский сообщил, что Украина предложила России провести переговоры на следующей неделе

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров на следующей неделе (21-27 июля), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Секретарь СНБО [Рустем] Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений.

Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», - сказал он.

Россия и Украина возобновили переговоры в Стамбуле на уровне делегаций в 2025 году. До сих пор они провели две встрече в столице Турции — 16 мая и 2 июня. На них стороны обменялись предложениями об условиях прекращении огня, а также договорились о крупнейшем с начала конфликта обмене военнопленными и телами погибших солдат.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента страны Владимир Мединский. Делегацию Украины — Рустем Умеров. 18 июля Умеров, ранее занимавший пост министра обороны, был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).