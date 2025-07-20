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Во Вьетнаме перевернулся прогулочный катер с туристами. Больше 30 человек погибли

CentralAsia (CA) -  Во Вьетнаме потерпел крушение туристический катер, сообщает Associated Press. По данным VNExpress, 34 человека погибли.

Судно перевернулось во время экскурсии в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама. На борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Все они — граждане Вьетнама.

VNExpress пишет, что большинство пассажиров были туристами. На борту катера находилось более 20 детей.

Предполагается, что причиной аварии стала внезапная гроза и сильный ветер.

Тела погибших, в том числе восьми детей, нашли неподалеку от места крушения. Еще 11 человек удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести.

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