Уволился глава компании Astronomer Энди Байрон. Он прятался от камеры поцелуев на концерте Coldplay — и его заподозрили в измене жене

CentralAsia (CA) - Американская IT-компания Astronomer объявила, что ее генеральный директор Энди Байрон подал в отставку.

«Как уже говорилось ранее, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания компании. От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарты как в поведении, так и в ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались. Энди Байрон подал в отставку, и совет директоров принял его отставку», — говорится в заявлении компании, выпущенном 19 июля.

В компании отметили, что совет директоров начал искать нового генерального директора, а пока обязанности руководителя временно исполняет соучредитель и главный директор по продуктам Astronomer Пит Деджой.

Ранее компания начала внутреннее расследование после того, как в сети появилось видео с концерта Coldplay в Бостоне. На записи, снятой так называемой камерой поцелуев, Энди Байрон, как предполагается, обнимал директора по персоналу Astronomer Кристин Кэбот. Когда они увидели себя на экранах, Байрон спрятался за ограждения, а Кэбот закрыла лицо руками. Известно, что Энди Байрон женат. После публикации видео с концерта его заподозрили в измене.

В заявлениях Astronomer, выпущенных после случившегося, не упоминалась Кристин Кэбот