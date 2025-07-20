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Принц Саудовской Аравии Аль-Валид умер после 20 лет в коме

CentralAsia (CA) -  Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Аль-Валид бен Халид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд умер в возрасте 35 лет, сообщило 19 июля издание The National, ссылаясь на заявление его семьи. Похороны запланированы на 20 июля.

Принц Аль-Валид, известный как «спящий принц» Саудовской Аравии, находился в коме с 2005 года, когда его госпитализировали после дорожной аварии. Как отмечает издание, принц считался «символом надежды и выносливости».

Члены его семьи на протяжении многих лет публиковали видео и фотографии принца, подключенного к аппарату жизнеобеспечения. На одном из снимков он был покрыт саудовским флагом с надписью «Наша страна в наших сердцах». Пять лет назад семья распространила видеозапись, на которой были видны непроизвольные движения пальцев принца.

Аль-Валид — старший сын принца Халида бен Таляля и правнук короля Абдель Азиза, основателя и первого короля Саудовской Аравии, отмечает ТАСС.

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