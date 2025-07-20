Президент Монголии Хурэлсух прибыл в Бишкек с государственным визитом. Фото

CentralAsia (MNG) -

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров лично встретил Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в международном аэропорту «Манас».

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Бишкек с визитом в Кыргызскую Республику по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В рамках визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Садыром Жапаровым, спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Планируется подписание пакета документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

«Кроме того, в рамках визита запланировано проведение кыргызско-монгольского бизнес-форума, а также концерта с участием деятелей искусств обеих стран», — отметил Сагынбек Абдумуталип.

Дипломатические отношения между странами были установлены 22 апреля 1992 года.

источник: MiddleAsianNews

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