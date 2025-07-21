Монгольские школьники завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на 66-й ММО

CentralAsia (MNG) -

Монгольские школьники завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на 66-й Международной математической олимпиаде

Международная математическая олимпиада — старейшая международная предметная олимпиада, которая проводится с 1959 года. В ней принимает участие более 100 стран.

Международная математическая олимпиада проходит в два тура. В каждом туре участники решают по три задачи из разных областей математики: алгебры, геометрии, теории чисел, комбинаторики.

Сборная Монголии успешно выступила в 66-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Саншайн-Косте, Квинсленд, Австралия, с 10 по 20 июля 2025 года, и завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, войдя в историю, набрав наивысший результат среди всех монгольских команд за всю историю, набрав в общей сложности 174 очка.

Ученик столичной средней 11-й школы ИВЭЭЛ Арвис завоевал золотую медаль, ученик школы «Сант» МАНЛАЙ Сонор, ученик школы «Шинэ үе» ТЭНУУНСАЙХАН Батлхагва и ученик столичной 11-й школы БЭЛГУТЭЙ Баяр завоевали серебряные медали, и ученик школы «Сант» ХУСЛЭН Даваадорж и ученик столичной 11-й школы ТӨВШИНДАЛАЙ Болдбаатар завоевали бронзу.

Они попали в команду по результатам заключительного этапа олимпиады школьников по математике страны. Накануне соревнований ребята интенсивно тренировались и усиленно готовились по предмету.

Ранее стало известно, что монгольские школьники взяли серебряные медали на олимпиаде по химии в Дубае.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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