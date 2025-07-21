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Монгольский полицейский снайпер занял 3-е место в Китае. Фото
Участники из Монголии соревнуются в Международном конкурсе снайперов Sharp Blade-2025 17 июля 2025 года в Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный райо
Участники из Монголии соревнуются в Международном конкурсе снайперов Sharp Blade-2025 17 июля 2025 года в Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный райо

CentralAsia (MNG) -  

В Синьцзяне, Китай, прошли международные соревнования снайперов Sharp Blade-2025

С 15 по 20 июля в Синьцзяне, Китай, прошли международные соревнования снайперов Sharp Blade-2025. В них приняли участие более 50 команд снайперов из более чем 20 стран.

Снайперы Управления специальных операций, майоры полиции Ш. Арвинбаяр и Г. Очирхуу успешно выступили в соревнованиях, при этом майор полиции Ш. Арвинбаяр по итогам личных результатов завоевал кубок снайпера «Третье место», а майор полиции Г. Очирхуу получил кубок «Лучший боец».

Этот напряжённый турнир включает в себя широкий спектр снайперских дисциплин, включая:

* Высокоточная снайперская стрельба
* Снайперская стрельба по типовым сценариям
* Комплексная боевая снайперская стрельба
* Снайперская стрельба по экстремальным сценариям

Эти категории подразделяются на 12 отдельных дисциплин, таких как:

* Высокоточная снайперская стрельба на короткие дистанции
* Захват позиции и снайперская стрельба
* Снайперская стрельба с использованием дронов

Цель соревнований – проверка навыков, координации и адаптивности элитных снайперов в различных и сложных условиях.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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