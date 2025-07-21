Школьница из Монголии завоевала первую медаль на Европейской олимпиаде по информатике среди девушек

CentralAsia (MNG) -

EGOI 2025, 5-я Европейская олимпиада для девушек по информатике, прошла с 14 по 20 июля 2025 года в Бонне, Германия. В олимпиаде принимают участие 227 школьниц из 60 стран.

Номин-Эрдэнэ Нямдаваа завоевала бронзовую медаль на олимпиаде EGOI 2025, принеся Монголии первую в истории медаль с этих соревнований. Она получила почетное упоминание EGOI 2024, Нидерланды (Велдховен).

Она учится в средней школе «Оюуны Ирээдуй» аймака Дархан-Уул.

Европейская олимпиада для девушек по информатике (EGOI) — это соревнование по программированию для девочек и небинарных учениц средних школ из европейских стран. EGOI была основана в 2021 году. Всего несколько лет спустя она привлекает делегации со всего мира, являясь уникальной мотивационной целью для продвижения женского таланта в области информатики.

Формат соревнований EGOI совпадает с форматом Международной олимпиады по информатике (IOI), ежегодного чемпионата мира по программированию для учащихся средних школ. В каждый из двух дней соревнований участники сдают 5-часовой экзамен. Им предлагается ряд сложных алгоритмических задач, которые необходимо решить, написав программы. Затем их программы оцениваются и оцениваются на основе эффективности и корректности.

источник: MiddleAsianNews

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