Монголия и Узбекистан поставили четкие цели по развитию сельского хозяйства и продовольственного сектора к 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Президент Узбекистана издал комплексный указ, направленный на значительное расширение сотрудничества с Монголией в агропродовольственной сфере на 2025–2026 годы.

Этот важный шаг последовал за успешным государственным визитом президента Узбекистана в Монголию 24 и 25 июня 2025 года, в ходе которого обе страны подтвердили свою приверженность углублению двусторонних отношений и расширению торгово-экономических связей.

Одной из ключевых задач, обозначенных в указе, является импорт 100 000 голов мелкого рогатого скота из Монголии в Узбекистан с амбициозной целью увеличения их поголовья до 1 миллиона к концу 2029 года посредством передовых программ селекционного разведения и адаптации. Указ также предусматривает создание и развитие отраслей по переработке шерсти и кашемира, а также производство готовых текстильных изделий.

Кроме того, указ устанавливает цель увеличить экспорт фруктов, овощей и продуктов питания в Монголию в десять раз с обеспечением непрерывного ежегодного роста. Это дополняется инициативами по содействию обмену опытом и повышению квалификации специалистов сельского хозяйства в обеих странах, тем самым способствуя обмену знаниями и технологическому прогрессу.

Для поддержки предпринимателей, занимающихся импортом скота, правительство Узбекистана компенсирует 50 процентов расходов, связанных с авиаперевозками. Кроме того, будет реализована схема отсрочки платежа по налогу на добавленную стоимость без начисления процентов и необходимости предоставления гарантий по оплате. Международные финансовые институты предоставят льготные кредиты на выгодных условиях, включая требования по обеспечению, не превышающие 50 процентов, для содействия инвестициям в этот сектор.

Региональным органам власти поручено выявить и поддержать предпринимателей, имеющих достаточную кормовую базу, ветеринарные услуги и инфраструктуру для успешного разведения скота. Для импортируемых животных будут выделены пастбища в нескольких регионах при условии, что предприятия, импортирующие не менее 1000 голов, будут активно заниматься селекционно-племенной работой и выращиванием специализированных кормовых культур для обеспечения устойчивости и производительности.

Для дальнейшего расширения экспортных возможностей в крупных торговых центрах Монголии будут организованы ярмарки под брендом «Продукция Узбекистана», а также будут созданы узбекско-монгольские торговые дома и постоянные торговые площадки в Улан-Баторе. Это позволит узбекским производителям выйти на новые рынки и укрепить торговые отношения.

В текстильной промышленности планируется централизованный импорт тонкой шерсти и кашемира из Монголии для переработки на узбекских фабриках, где в рамках экспериментального проекта будет развиваться производство смесовой пряжи и тканей. Также предусмотрены программы обучения специалистов и создание перерабатывающих предприятий для наращивания местного потенциала и опыта.

Агропромышленный сектор окажет дополнительную поддержку путем поставок в Монголию морозоустойчивых саженцев фруктов и передовых технологий капельного орошения. Кроме того, будут запущены совместные образовательные программы между узбекскими и монгольскими университетами для развития сотрудничества и повышения человеческого капитала в сельскохозяйственной сфере.

Заместитель премьер-министра Ходжаев был назначен ответственным за реализацию указа, а министры сельского хозяйства, руководители комитетов и директора агентств возложили персональную ответственность за выполнение конкретных задач для обеспечения эффективной координации и исполнения.

Этот указ наглядно демонстрирует твердую приверженность Монголии и Узбекистана углублению стратегического партнерства, усилению экономического сотрудничества и содействию устойчивому развитию в сельскохозяйственном и продовольственном секторах в долгосрочной перспективе.

Между тем, в июне 2024 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил свой первый государственный визит в Узбекистан. Затем летом 2025 года состоялся официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Улан-Батор.

В ходе этих встреч на высоком уровне было подписано в общей сложности 20 двусторонних соглашений, охватывающих широкий спектр областей, включая транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, экологию, торговлю и инвестиции. Эти соглашения заложили прочную основу для расширения сотрудничества. В июне 2025 года две страны подписали Совместную декларацию о всеобъемлющем партнерстве, открыв тем самым новую главу регулярного и плодотворного сотрудничества между Монголией и Узбекистаном.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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