В Ерөө, Сэлэнгэ, обнаружена 1800-летняя гробница знати. Фото

CentralAsia (MNG) - В сомоне Ерөө аймака Сэлэнгэ обнаружена нетронутая гробница знатного человека, относящаяся к периоду правления династии Сяньбэй, возраст которой составляет 1800 лет. Она считается первой крупной, необустроенной и исторически значимой гробницей эпохи сяньбэй, найденной в Монголии.

В настоящее время археологи ведут раскопки главного помещения. По мнению экспертов, это подтверждает теорию о том, что в Орхоно-Сэлэнгэнском бассейне некогда существовало государство сяньби.

Группа исследователей из Института кочевой археологии Государственного университета Монголии обнаружила это место осенью 2019 года и провела измерения и 3D-документирование в 2022–2024 годах. В этот раз ведутся спасательные археологические раскопки трёх гробниц знати и двух гробниц простолюдинов периода Сяньбэй. Руководитель исследовательской группы также отметил на своей странице соцсети, что одна гробница знати была нетронутой во время раскопок.

Руководитель научной группы, преподаватель кафедры археологии, доктор исторических наук, доцент Идэрхангай Төмөр-Очир, написал на своем сайте: «В жертвенной зоне раскопанной гробницы обнаружены чрезвычайно интересные артефакты. Самое интересное, что здесь находятся два параллельных деревянных гроба, каждый толщиной 7 см, причем один гроб был полностью обернут в плотную сине-желтую ткань, которая очень хорошо сохранилась. Даже рисунки и символы, нарисованные черными чернилами на ткани у изголовья гроба, видны очень отчетливо.

В ходе раскопок были обнаружены две лошади — одна черная, другая гнилая, деревянная колесница, глиняная ваза в форме фляги и другие интересные находки с места жертвоприношения. В ходе раскопок было отмечено, что гробница имеет характеристики, промежуточные между гробницами знати хунну и сяньби. Это связано с тем, что, когда сяньбэйцы строили эту гробницу, они не выкапывали глубокую яму в земле, а вырыли квадратную яму и связали бревна вместе, как в гробницах хунну. Однако находки и внешняя структура гробницы, включавшая заполненный водой ров и земляной курган, аналогичны памятникам, раскопанным в других местах Сяньбэя. Это важное историческое свидетельство, поскольку оно дает возможность увидеть, как эволюционировали гробницы хунну и сяньбийской знати».

Профессиональные исследователи из Министерства культуры, Национального центра культурного наследия и других профессиональных организаций совместно работают над транспортировкой, сохранением и реставрацией артефактов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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