экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Граждане поддерживают снос пристроек для расширения тротуара на проспекте Мира

CentralAsia (MNG) -  Пешеходы, велосипедисты, скутеры и мопедисты уже давно сталкиваются с трудностями при передвижении по проспекту Мира из-за узких тротуаров и препятствий. Для решения этой проблемы предлагается снести несанкционированные пристройки первого этажа, изначально построенные на зелёных насаждениях, по обеим сторонам проспекта, чтобы восстановить пешеходные дорожки и улучшить доступность.

С 1 июня на сайте GOGO проводился опрос общественного мнения, в котором приняли участие 3104 человек. Из них 83% (2576 респондентов) высказались за демонтаж пристроек для расширения тротуаров.

Сторонники считают, что восстановление тротуаров повысит безопасность и удобство для пешеходов и пользователей легкого транспорта, а также поможет вернуть общественные пространства, которые ранее были отнесены к зеленым зонам.

Горожане надеются, что городские власти учтут эти отзывы и примут меры для создания более безопасной, доступной и удобной для пешеходов среды в самом центре столицы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com