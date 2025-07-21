Граждане поддерживают снос пристроек для расширения тротуара на проспекте Мира

CentralAsia (MNG) - Пешеходы, велосипедисты, скутеры и мопедисты уже давно сталкиваются с трудностями при передвижении по проспекту Мира из-за узких тротуаров и препятствий. Для решения этой проблемы предлагается снести несанкционированные пристройки первого этажа, изначально построенные на зелёных насаждениях, по обеим сторонам проспекта, чтобы восстановить пешеходные дорожки и улучшить доступность.

С 1 июня на сайте GOGO проводился опрос общественного мнения, в котором приняли участие 3104 человек. Из них 83% (2576 респондентов) высказались за демонтаж пристроек для расширения тротуаров.

Сторонники считают, что восстановление тротуаров повысит безопасность и удобство для пешеходов и пользователей легкого транспорта, а также поможет вернуть общественные пространства, которые ранее были отнесены к зеленым зонам.

Горожане надеются, что городские власти учтут эти отзывы и примут меры для создания более безопасной, доступной и удобной для пешеходов среды в самом центре столицы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения