Израильские военные убили 92 человека, пытавшихся получить помощь в Газе

CentralAsia (CA) - Израильские военные убили по меньшей мере 115 палестинцев по всей Газе. Из них 92 человека были застрелены, когда пытались получить еду на пункте помощи в районе Зиким на севере и в пунктах распределения в Рафае и Хан-Юнисе на юге. Об этом пишет Аль-Жазира.

Убийства произошли в воскресенье на фоне продолжающейся блокады Газы, усугубляющей гуманитарный кризис. Власти здравоохранения сообщили о как минимум 19 случаях смерти от голода за последние сутки.

В Зикиме израильские военные открыли огонь по собравшимся в ожидании муки от конвоя ООН, убив не менее 79 человек, по словам медицинских источников. Ещё девять были убиты возле пункта помощи в Рафае, где за сутки до этого погибли 36 человек. Ещё четверо погибли в районе второго пункта помощи в Хан-Юнисе, по данным Гражданской обороны Палестины.

Палестинец Ризек Бетаар, переживший атаку в Зикиме, рассказал, что лично отнёс молодого пострадавшего в больницу:

«Мы увидели этого парня на земле и повезли его на велосипеде. Пытались спасти. Но ничего нет — ни машин скорой, ни еды, ни жизни. Жить уже невозможно».

Другой выживший, Осама Маруф, вёз раненого пожилого человека:

«Мы привезли этого старика из Зикима. Он просто пошёл за мукой. Я пытался его спасти... Я и муки уже не хочу, он как отец мне. Пусть Бог даст мне сил делать добро. Пусть это страдание скорее закончится».

Армия Израиля подтвердила стрельбу, заявив, что «произвела предупредительные выстрелы, чтобы устранить угрозу для солдат» на севере Газы. Однако доказательств этой угрозы представлено не было.

«Новый уровень отчаяния»

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) опровергла версию израильской армии, заявив, что жертвы были «людьми, отчаянно пытавшимися достать еду для себя и своих семей».

По данным WFP, стрельба началась вскоре после того, как колонна из 25 грузовиков с продовольствием пересекла пункт Зиким:

«Колонна столкнулась с огромной толпой голодных людей, как только миновала последний блокпост. Затем начался обстрел со стороны израильских танков, снайперов и другой огневой мощи».

WFP подчеркнула, что Израиль ранее обещал не мешать гуманитарной помощи и не размещать войска на маршрутах колонн.

«Кризис голода в Газе достиг беспрецедентного уровня. Люди умирают без помощи. 90 тысяч женщин и детей нуждаются в срочном лечении. Каждый третий человек не ел по несколько дней».

Министерство здравоохранения Газы подтвердило гибель 19 человек от голода в воскресенье и предупредило, что сотни истощённых людей также могут погибнуть в ближайшее время.

«Мы предупреждаем: сотни истощённых людей на грани смерти», — сказал представитель ведомства.

С начала войны от недоедания умер как минимум 71 ребёнок, а 60 тысяч детей страдают от острой нехватки питания.

По сообщению Хинд Худари (Al Jazeera), в больнице «Мученики Аль-Аксы» от голода умерли младенец 35 дней от роду и четырёхмесячный ребёнок:

«Мать гладила мёртвое тело дочери и говорила: Прости, что не смогла тебя накормить».

«Родители идут в пункты выдачи помощи, рискуя быть убитыми, или оставляют детей умирать от голода. Мы встретили женщину, которая поит детей одной водой, чтобы заполнить им желудок. На муку у неё нет денег, а когда есть — её невозможно найти».

«Путь в неизвестность»

На юге Газы израильские войска убили 13 человек вблизи пункта раздачи еды, управляемого при поддержке США организацией GHF. Всего с мая рядом с такими пунктами погибло около 1000 человек.

Ахмед Хассоуна рассказал, что в тот день на них напал израильский танк:

«С нами был молодой человек, они начали стрелять газом. Мы задыхались, еле выбрались».

ООН и гуманитарные организации давно критикуют GHF за «милитаризацию» гуманитарной помощи и призывают Израиль допустить другие миссии в сектор.

Филипп Лацарини, глава UNRWA, сообщил:

«Всё это — рукотворная трагедия и полная безнаказанность. Продовольствие находится всего в нескольких километрах».

Однако Израиль блокирует поставки с 2 марта.

Гнев и осуждение

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) в США также осудил действия Израиля.

«Массовые убийства голодающих палестинских женщин, детей и мужчин с применением американского оружия и при молчаливом согласии западных правительств — это не просто трагедия, это обвинительный акт против политического порядка, допустившего геноцид», — заявил Нихад Авад, директор CAIR.

«Западные страны не могут говорить, что не знали. Они видят это в реальном времени — голод, насильственное перемещение, массовые убийства — и молчат. История не забудет их равнодушие».

Тем временем врачи в Газе сообщают о резком увеличении числа истощённых пациентов. Директор Палестинского медицинского общества д-р Мухаммед Абу Афаш сообщил:

«Женщины и дети падают в обморок от голода. Мы движемся в неизвестность. Уровень недоедания среди детей достиг максимума. Если помощь не поступит срочно, будет катастрофа».