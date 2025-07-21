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172 монаха окончили программу образовательной реинтеграции

CentralAsia (MNG) -  Министерство образования и науки, общеобразовательная школа № 112 столицы и монастырь Гандантэгчинлен совместно организовали онлайн-церемонию вручения дипломов школьникам-монахам, обучающимся в Республике Индия, 18 июля 2025 года.

Из 317 монахов, зарегистрировавшихся в Программе образовательной реинтеграции, 105 получили базовое образование, а 67 – полное среднее. Монахи, обучающиеся в Республике Индия, и их учителя приняли участие в церемонии выпуска в виртуальном формате, а родители и опекуны некоторых школьников получили свидетельства об образовании от их имени.

В рамках реформы сектора образования структура, организация и учебная программа школы № 112 были полностью обновлены, что позволило монахам, обучающимся в отечественных и зарубежных монастырях, получить базовое и среднее образование посредством программ онлайн-обучения и образовательной реинтеграции.

Всего в 2025–2026 учебном году обучение продолжат 145 школьников.

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