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В Ташкенте произошел выброс перекиси водорода

CentralAsia (UZ) -  В ночь на 21 июля в Ташкенте произошла техногенная авария на химическом предприятии в Алмазарском районе, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Примерно в час ночи жители стали жаловаться на химическую вонь и удушающий воздух, в соцсетях появились видео с пугающим белым туманом, распространяющимся по городу.

На место инцидента выехали десятки пожарных машин и скорой медицинской помощи, а также отряды медико-биологической защиты. Спустя два с половиной часа МЧС опубликовало официальное сообщение: выявлена утечка перекиси водорода на одном из промышленных складов. Сотрудники РХБЗ ведут ликвидацию последствий.

«Ситуация находится под контролем, на месте происшествия работают все соответствующие службы», - сообщил МЧС.

По данным сервиса Air Tashkent, качество воздуха в Алмазарском районе достигло опасного уровня. На сильный химический запах начали жаловаться жители Чиланзарского района.

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