В Казахстане задержали руководителя аквапарка Palma, где произошло массовое отравление детей

CentralAsia (KZ) - В Атырау задержали директора аквапарка, в котором на прошлой неделе парами хлора отравились 15 детей. Мужчину поместили под домашний арест, передает «Ак Жайык».

Как рассказали очевидцы произошедшего, в день, когда произошло ЧП, в помещении резко усилился запах хлора, вода изменила цвет, а дети начали кашлять и терять сознание.

Родители в панике эвакуировали детей и вызывали скорую помощь.

По предварительной версии, причиной ЧП стала ошибка в дозировке хлорных реагентов для очистки воды.

Издание пишет, что владелец заведения признал наличие технической неисправности.

Сейчас объект временно закрыли, прокуратура и ДЧС провели в аквапарке проверку.

Следствие по делу продолжается, а суд выбрал в отношении директора аквапарка меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, инцидент произошел в прошлое воскресенье, 14 июля. Тогда же сообщалось, что специалисты провели противоэпидемические мероприятия, взяли пробы воды и воздуха. А полиция начала досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

Позже родители пострадавших детей рассказали свою версию произошедшего. Как оказалось, трое пострадавших попали в реанимацию. Представители зоны отдыха, где произошел инцидент, не стали отрицать свою вину. По их словам, причиной стала техническая неисправность.

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