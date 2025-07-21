В Таджикистане зарегистрировано более 34 тыс. единиц электротранспорта

- Таджикистан, экономика
- 10:42, 21 июля 2025
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CentralAsia (TJ) - Общее количество электротранспорта в Таджикистане к 1 июня 2025 года составило 34354 единицы. Об этом сообщает Министерство транспорта Таджикистана.
В стране принята «Программа развития электротранспорта в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы».
Документ предусматривает создание базы для производства электромобилей и их комплектующих, строительство инфраструктуры для электроснабжения и обслуживания электромобилей, разработку технологии утилизации аккумуляторов, предоставление дополнительных льгот и иных преференций водителям электротранспорта.
Кроме того, будет сформирован комплекс мер по стимулированию развития электротранспорта.
Кроме того, в Душанбе все компании такси должны полностью перейти на электромобили до 1 сентября 2025 года.