Полиция Индонезии вскрыла сеть торговцев младенцами

CentralAsia (CA) - Полиция Индонезии раскрыла международный синдикат по торговле детьми, который, как полагают правоохранители, продал с 2023 года не менее 25 младенцев покупателям в Сингапуре.

На этой неделе власти Индонезии произвели в городах Понтианак и Тангеранг 13 арестов по делу преступного синдиката, который готовился продать шестерых годовалых младенцев.

«Этих детей держали в Понтианаке, где им оформили иммиграционные документы, прежде чем отправить в Сингапур», — сообщил Би-би-си директор отдела уголовных расследований полиции Западной Явы Сураван.

BBC News обратилась за комментариями в сингапурскую полицию и министерство внутренних дел, но ответа не получила.

В полиции полагают, что метод работы преступного синдиката заключался в том, чтобы выбирать родителей или будущих матерей, которые якобы не хотели воспитывать своих детей. В некоторых случаях с ними сначала устанавливали контакт через Facebook, а затем переходили на более приватные каналы общения, такие как WhatsApp.

«Некоторых младенцев даже «резервировали» еще в утробе матери», — отметил Сураван. «После появления младенца на свет матерям компенсировали расходы на роды, затем выплачивали некоторую сумму и забирали новорожденного».

По словам полиции, в преступную группировку входили вербовщики, которые находили младенцев для продажи, опекуны и люди, у которых они жили, а также те, кто подделывал документы.

После того как младенцев забирали у матерей, их отдавали опекунам на два-три месяца, затем отправляли в Джакарту и далее в Понтианак, где оформляли им свидетельства о рождении, паспорта и другие документы, сообщила полиция.

Младенцев продавали по цене от 11 до 16 млн индонезийских рупий (от 670 до 980 долларов США).

По признанию некоторых арестованных, синдикат продал как минимум 12 мальчиков и 13 девочек, как в самой Индонезии, так и за ее пределы. Большинство детей, предположительно, были из провинции Западная Ява.

Индонезийская полиция в четверг заявила, что их «первоочередной задачей» является поиск усыновителей в Сингапуре.

«Мы перепроверим данные по вывезенным младенцам, чтобы точно знать, кто уехал, кто их сопровождал, когда они покинули Индонезию и кто их усыновители», — сообщил Сураван журналистам.

Он добавил, что большая часть информации, собранной полицией, указывает на то, что младенцам сменили гражданство, отметив, что власти все еще ищут их паспорта.

Ранее Сураван сообщил Индонезийской службе Би-би-си, что младенцев передавали по взаимной договоренности между торговцами и родителями и что, по имеющейся на тот момент информации, ни один из них не был похищен. Родители, заявившие о похищении своих детей, сделали это из-за того, что посредник не заплатил им, сказал он.

Есть подозрения, что по крайней мере некоторые родители могли согласиться продать своих детей из-за финансовых трудностей. Им также может быть предъявлено уголовное обвинение.

«Если будет доказано, что между родителями и преступниками существовало соглашение, им могут быть предъявлены обвинения в преступлениях против детей и торговле людьми», — говорит Сураван.

Полиция Индонезии обратилась в Интерпол и полицию Сингапура с просьбой помочь арестовать членов синдиката, которые всё ещё находятся за границей, а также покупателей детей.

«Мы включим этих преступников в список разыскиваемых лиц», — пояснил Сураван. «Кроме того, мы выдадим «красное уведомление» или обратимся в правоохранительные органы этих стран с просьбой об их аресте».

По словам Ай Рахмаянти из Комиссии по защите индонезийских детей (КЗИД), жертвами синдикатов, занимающихся торговлей детьми, обычно становятся женщины, находящиеся в отчаянном положении.

«Например, они забеременели в результате сексуального насилия, или это нежелательная беременость от случайных связей, или женщину бросил муж», — рассказала она Индонезийской службе Би-би-си.

Аборты в Индонезии запрещены, за исключением определённых обстоятельств, таких как неотложная медицинская помощь и беременность, наступившая в результате изнасилования.

По словам Ай Рахмаянти, синдикаты, занимающиеся торговлей детьми, часто маскируются под родильные дома, детские дома или социальные приюты, которые, на первый взгляд, заботятся об уязвимых женщинах и детях.

«Эти клиники или приюты поначалу используют сочувствующие формулировки, например, "вы можете родить и забрать ребенка домой". Но на самом деле они предлагают деньги и незаконно передают опеку над ребенком», — объясняет она.

Хотя официальных данных о числе проданных младенцев в Индонезии нет, собственные данные КЗИД о преступлениях, связанных с торговлей людьми, указывают на то, что таких дел становится больше.

В 2020 году КЗИД зарегистрировала 11 случаев незаконного усыновления детей, а в 2023 году — уже 59 случаев похищения и торговли детьми под видом усыновления.

Один из последних случаев, о которых рассказала КЗИД, произошёл в 2024 году, когда младенцев обнаружили в процессе продажи в таких местах, как Депок, Западная Ява и Бали.

По словам комиссара КЗИД, младенцев продавали по разным ценам.

«На Яве [цена] составляет от 11 до 15 млн рупий (670 — 920 долларов США), а на Бали — от 20 до 26 млн рупий (1230 —1600 долларов)», — пояснила она. «Цена также зависит от нескольких факторов, один из которых — внешность ребенка».