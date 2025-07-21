В результате наводнений и оползней в Южной Корее погибли 17 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести

// Yonhap news

CentralAsia (CA) - Дожди и оползни, обрушившиеся на Южную Корею с 16 июля, привели к гибели по меньшей мере 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительство страны.

Стихия повредила более 2 тыс. зданий и сельхозугодий. Больше всего пострадал южный округ Санчхон, где зарегистрировано 10 погибших и 4 пропавших. Спасательные работы в этом районе продолжаются, и число пострадавших может возрасти.

Непогода охватила страну с 16 июля. В том же Санчхоне к вечеру воскресенья уровень осадков составил 793,5 мм (79,35 см). По данным властей, зафиксировано почти 2 тыс. инцидентов: затопления дорог, оползни и повреждения общественной инфраструктуры. Также зарегистрировано свыше 2200 случаев повреждения частной собственности.

Из-за ухудшения погодных условий более 13 тыс. человек были эвакуированы и размещены в безопасных зонах в 15 городах и провинциях. Отменено 62 авиарейса.

Ожидалось, что ливни продолжатся в некоторых районах до конца воскресенья, однако власти отменили самый высокий уровень угрозы.