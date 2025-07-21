экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате наводнений и оползней в Южной Корее погибли 17 человек, ещё 11 числятся пропавшими без вести
// Yonhap news

CentralAsia (CA) -  Дожди и оползни, обрушившиеся на Южную Корею с 16 июля, привели к гибели по меньшей мере 17 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на правительство страны.

Стихия повредила более 2 тыс. зданий и сельхозугодий. Больше всего пострадал южный округ Санчхон, где зарегистрировано 10 погибших и 4 пропавших. Спасательные работы в этом районе продолжаются, и число пострадавших может возрасти.

Непогода охватила страну с 16 июля. В том же Санчхоне к вечеру воскресенья уровень осадков составил 793,5 мм (79,35 см). По данным властей, зафиксировано почти 2 тыс. инцидентов: затопления дорог, оползни и повреждения общественной инфраструктуры. Также зарегистрировано свыше 2200 случаев повреждения частной собственности.

Из-за ухудшения погодных условий более 13 тыс. человек были эвакуированы и размещены в безопасных зонах в 15 городах и провинциях. Отменено 62 авиарейса.

Ожидалось, что ливни продолжатся в некоторых районах до конца воскресенья, однако власти отменили самый высокий уровень угрозы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com