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Трамп подписал закон о регулировании стейблкоинов, привязанных к доллару

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 18 июля утвердил законопроект Genius Act, который формирует правовую основу для использования стейблкоинов, обеспеченных долларом США. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

В тот же день Конгресс США принял три законопроекта, направленных на регулирование цифровых финансовых активов. Эти меры реализуют предвыборные инициативы Трампа, активно поддерживающего развитие криптовалютной отрасли.

Закон Genius Act, получивший одобрение Сената ранее, был передан на подпись президенту и теперь официально вступил в силу.

Еще в ходе своей избирательной кампании Трамп заявлял о намерении сделать США "мировым центром" криптовалют. В марте он распорядился о создании национального стратегического резерва криптовалют.

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