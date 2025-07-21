Президент Хурэлсух Ухнаа отдал дань памяти погибшим в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

Президент Хурэлсух Ухнаа возложил венок к мемориалу жертвам трагических событий 1916 года, отдав дань памяти погибшим.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, находящийся в Кыргызской Республике с государственным визитом, сегодня, 21 июля, посетил историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Отметим, в настоящий момент президент Монголии Хурэлсух Ухнаасовершает государственный визит в Кыргызскую Республику.

Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в селе имени Суйменкула Чокморова в 30 км от Бишкека.

Комплекс «Ата-Бейит» был официально открыт 30 августа 1991 года. Здесь первоначально были перезахоронены тела 137 деятелей Киргизии разных этносов, которые были расстреляны и захоронены здесь же, в развалинах печи для обжига кирпича в начале ноября 1938 года.

31 августа 1991 года парламент Киргизии объявил государственную независимость республики. Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» был построен по инициативе первого президента Киргизии Аскара Акаева 8 июля 2000 года в память о жертвах репрессий 1930-х годов.

Целью комплекса является восстановление и сохранение исторической памяти о самых важных этапах развития киргизской государственности.

В центре комплекса расположено кладбище. 14 июня 2008 года в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» был похоронен киргизский писатель Чингиз Айтматов. В 2010 году здесь были захоронены тела погибших от пуль снайперов участников госпереворота 7 апреля 2010 года.

В 2016 году в комплексе открыли памятник героям и погибшим во время национально-освободительного восстания в 1916 году.

В комплексе захоронены тела 138 киргизстанцев 19 национальностей, в том числе председатели Совета Народных комиссаров Киргизской ССР Ю. Абдрахманов, Б. Исакеев, секретарь Киробкома Т. Айтматов, народный комиссар земледелия Э. Эсенаманов, народный комиссар просвещения Касым Тыныстанов и многие руководители партии. Чон-Таш — единственное в Киргизии документально установленное место преступлений

Комплекс «Ата-Бейит» является структурным подразделением мэрии г. Бишкек. Площадь комплекса составляет 2 га. В состав комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — место, где были расстреляны и первоначально захоронены 137 человек; памятник-мемориал.

Татар С.Майдар

источник: МiddleAsianNews

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