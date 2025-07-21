Третий раунд переговоров России и Украины может пройти 23 или 24 июля

CentralAsia (CA) - Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти 23 или 24 июля. Об этом сообщила туркоязычная версия газеты Independent со ссылкой на дипломатические источники.

Издание сообщает, что предстоящая встреча будет носить формат «технических переговоров по ограниченному кругу вопросов». Ожидается, что стороны обсудят вопросы гуманитарной помощи, обмена пленными, обеспечения безопасности инфраструктуры и охраны границ. Подробности о месте, времени проведения и составе делегаций пока не раскрываются.

Ранее представители России и Украины уже встречались в Стамбуле дважды — 16 мая и 2 июня. В ходе встреч сторонам удалось достичь договоренности по обмену пленными, а также обменяться вариантами меморандумов по урегулированию ситуации.

В конце июня российские власти подтвердили готовность к новому раунду переговоров. По словам президента России Владимира Путина, 19 июня помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский разговаривал с представителем Киева.

Украина предложила провести новую встречу на текущей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дальнейшие переговоры возможны после выполнения договоренностей об обмене пленными, достигнутых на предыдущих встречах.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщило, что дата нового раунда переговоров Москвы и Киева еще согласовывается и будет своевременно объявлена.