В России хотят ввести карантин для мигрантов

- Азия и мир, политика
- 12:21, 21 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов озвучил предложение ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной обстановкой с инфекционными заболеваниями. Издание ТАСС приводит слова парламентария.
По его словам, рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов.
«Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям», — сказал Миронов.
Миронов считает, что рабочие визы нужно выдавать только при наличии справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний. С начала 2025 года в России было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев менингита — в два раза больше, чем за весь 2024 год.