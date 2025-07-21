В России хотят ввести карантин для мигрантов

CentralAsia (CA) - Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов озвучил предложение ввести карантин для мигрантов, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной обстановкой с инфекционными заболеваниями. Издание ТАСС приводит слова парламентария.

По его словам, рост инфекционных заболеваний связан не только с сокращением вакцинации, но и с притоком мигрантов.

«Пытаться их отловить, когда они уже въехали в страну, бесполезно. Самая эффективная мера сейчас — ввести карантин для прибывающих из стран, где складывается неблагоприятная обстановка по менингиту и другим заболеваниям», — сказал Миронов.

Миронов считает, что рабочие визы нужно выдавать только при наличии справки о прививках и отсутствии опасных заболеваний. С начала 2025 года в России было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев менингита — в два раза больше, чем за весь 2024 год.