Правящий блок Японии потерял большинство в верхней палате парламента

CentralAsia (CA) - Правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Об этом сообщили японском новостном агентстве NHK.

Премьер-министр Исиба Сигэру в беседе с представителями СМИ рассказал, что намерен остаться на своем посту.

Коалиции необходимо было получить 50 новых парламентских мест, чтобы сохранить контроль в палате. Но Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции партия Комэй смогли получить только 47 мест.

ЛДП впервые за свою 70-летнюю историю оказалась во главе коалиции, не контролирующей ни одну из палат.

Сохранение большинства было целью премьер-министра Исиба Сигэру на этих выборах. Он заявил, что на ЛДП по-прежнему лежит ответственность как на партии с самым большим представительством в верхней палате. На вопрос о том, означает ли это, что он намерен остаться на своем посту, Исиба ответил, что это для него приемлемо.