Президент Казахстана подписал ратификацию договора о расширении союзнических отношений с Кыргызстаном

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор о расширении союзнических отношений с Кыргызстаном. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой», - говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что по условиям соглашения, Казахстан и Кыргызстан усиливают механизм регулярных контактов на высшем и правительственном уровнях, координируют внешнеполитические позиции, а также расширяют сотрудничество в военной сфере и борьбе с транснациональными угрозами — терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и наркоторговлей.

Партнёрство охватывает и гражданские сферы: образование, культуру, науку, логистику и водно-энергетическое сотрудничество. К 2026 году планируется запустить крупный транспортно-логистический хаб на погранпереходе «Карасу — Ак Тилек», а к 2030 году страны намерены увеличить взаимный товарооборот до 3 млрд долларов.

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