Эксперты заметили, что скачки цен на продукты в мире связаны с изменениями погоды

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CentralAsia (CA) - Погодные условия приводят к росту цен на продовольствие в различных регионах мира. Об этом сообщили в издании The Financial Times со ссылкой на данные Суперкомпьютерного центра Барселоны.

Исследователи выяснили, что климатические изменения, происходящие в последние годы, вызывают резкий рост цен на продукты питания уже в течение нескольких месяцев после экстремальных погодных событий. Так, после засухи в Испании в 2022–2023 годах цены на оливковое масло в Европе увеличились на 50%. В Индии жара вызвала рост цен на лук на 89% в мае прошлого года, в Южной Корее капуста подорожала на 70%, в Японии рис стал дороже на 48%, а в Китае стоимость овощей выросла на 30%.

«Экстремальные погодные явления случаются чаще и с большей силой, чем 30-40 лет назад, мы считаем, что ситуация не изменится, пока растет объем выбросов парниковых газов», - заявил ведущий исследователь Максимилиан Коц.

Такие изменения на рынках сельскохозяйственной продукции в одном регионе оказывают влияние на мировые цены. Так, стоимость шоколада в Великобритании значительно выросла после трехкратного удорожания какао-бобов в Гане и Кот-д’Ивуаре, вызванного засухой. Ученые подчеркивают, что рост цен на продовольствие стал одним из ключевых факторов, способствующих инфляции.