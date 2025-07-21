В Бангладеш учебно-тренировочный самолёт упал на здание школы и колледжа

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- 17:38, 21 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Учебно-тренировочный самолет ВВС Бангладеш F-7 BGI потерпел крушение 21 июля в районе Уттара в столице Дакка. Об этом сообщает издание Prothom Alo.
По данным Межведомственного управления по связям с общественностью, судно вылетело в 13:06, после чего врезалось в здание школы и колледжа. По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой учебного заведения, после чего начался пожар. На месте работают три пожарных подразделения.
По данным пожарной службы, один человек погиб — он скончался в Национальном институте ожогов. Четыре пострадавших были эвакуированы в Объединённый военный госпиталь с помощью вертолёта.
Как передаёт Reuters со ссылкой на врача из ожогового института, в результате катастрофы с ожогами были госпитализированы более 50 человек, включая детей и взрослых. Точное число погибших и пострадавших уточняется.