экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бангладеш учебно-тренировочный самолёт упал на здание школы и колледжа
// Prothom Alo

CentralAsia (CA) -  Учебно-тренировочный самолет ВВС Бангладеш F-7 BGI потерпел крушение 21 июля в районе Уттара в столице Дакка. Об этом сообщает издание Prothom Alo.

По данным Межведомственного управления по связям с общественностью, судно вылетело в 13:06, после чего врезалось в здание школы и колледжа. По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой учебного заведения, после чего начался пожар. На месте работают три пожарных подразделения.

По данным пожарной службы, один человек погиб — он скончался в Национальном институте ожогов. Четыре пострадавших были эвакуированы в Объединённый военный госпиталь с помощью вертолёта.

Как передаёт Reuters со ссылкой на врача из ожогового института, в результате катастрофы с ожогами были госпитализированы более 50 человек, включая детей и взрослых. Точное число погибших и пострадавших уточняется.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com