В аймаке Баян-Өлгий откроется Буддийский монастырь Раашгэмпэллин. Фото

CentralAsia (MNG) -

20 июля состоялась официальная церемония открытия и чтение дхармы нового Цогчин-Дугана монастыря Раашгэмпэллин в аймаке Баян-Өлгий.

Это мероприятие является важным событием, направленным на возрождение и продвижение буддийской культуры и традиций в западной части Монголии. В нём приняли участие буддийские лидеры из 21 аймака, включая Джадо Ринпоче и Жавзандорж Дуламрагчаа, настоятеля монастыря Гандантэгчилэн, центра монгольского буддизма. В мероприятии также приняли участие верующие и представители политических кругов.

От имени преданных мы хотели бы выразить глубокую благодарность г-же Мөнхцэцэг Чултэм, председателю совета директоров банка «Golomt», за ее ценный вклад в распространение буддизма в западном регионе путем инвестирования в строительство этого нового монастыря.

Монастырь Раашгэмпэллин расположен в городе Өлгий аймака Баян-Өлгий и является первым буддийским центральным монастырем, действующим в аймаке с 1990-х годов. Деятельность монастыря направлена на сохранение традиционных монастырских хуралов, культуры и обычаев таких этносов, как алтайские урянхайцы, тувинцы и дербеты. Ярким примером этого является возрождение исторических монастырских традиций, таких как Сагсайский хурээ Раашойлин, Цагаан түнгийн хурээ Раашчойнпэл и Хурээ реки Бугын Гол Раашчойнхорлин.

В аймаке Баян-Өлгий проживают в основном казахи (мусульмане - 90,4%) и урянхайцы (буддисты - 5,19%), есть тувинцы (буддисты - 1,42%), остальные — дербеты и халха-монголы (буддисты).

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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