Объявлен международный конкурс для города Хунну, Монголия

CentralAsia (MNG) -

Проводится международный конкурс проектов генерального плана нового города-спутника Улан-Батора в Монголии площадью 31 500 га (срок: 4 ноября 2025 г.)

Конкурс «Генеральный план города Хунну» был объявлен администрацией губернатора Улан-Батора и открыт для отечественных и международных специалистов, организаций и многопрофильных групп.

Целью конкурса, призовой фонд которого составляет £308 000 (₮1 400 000 000), является разработка предложений, которые лягут в основу создания устойчивого, инновационного крупномасштабного поселения, отражающего историю Монголии, а также учитывающего мировые тенденции в области урбанизации и устойчивости к изменению климата.

В городе Хунну, также известном как Новый Зуунмод, будет размещено около 150 000 жителей и создано около 80 000 новых рабочих мест, при этом 50% территории площадью 31 500 га отведено под зеленые зоны. Ключевыми целями является создание устойчивого и технологически передового поселения, способствующего высокому качеству жизни.

Согласно краткому описанию: «Основная цель создания города Хунну — ослабить централизацию Улан-Батора, столицы Монголии, и обеспечить сбалансированное региональное развитие».

«Город Хунну стремится развивать туризм, культурные услуги и отрасли с национальным колоритом, позиционируя себя как ключевой транспортный и логистический узел в Северо-Восточной Азии.

«Используя свое название и историческое значение, город Хунну стремится познакомить мир с государственностью, традициями и культурой Монголии, а также стать моделью устойчивого и разумного городского развития».

В Улан-Баторе, столице Монголии, наблюдается быстрый рост населения, и страна сталкивается с растущим спросом на надежную инфраструктуру, более комфортные для жизни сообщества и стратегии борьбы с климатическими рисками.

Последний конкурс проводится через год после того, как китайский консорциум CSCEC выиграл международный конкурс на разработку генерального плана нового города, получившего название Новый Хархорум, который должен быть построен недалеко от небольшого городка Хархорум и исторического места Каракорум — столицы Монгольской империи XIII века.

Проект «Город Хунну» направлен на обеспечение устойчивого развития региона и решение социальных, экономических и экологических проблем, вызванных ростом населения и экономической активности в Улан-Баторе.

В заявках следует отдать приоритет интеллектуальным технологиям, охране окружающей среды, гибкой инфраструктуре, культурной самобытности и планированию, ориентированному на человека, содействуя экономическому росту и высокому качеству жизни за счет эффективной инфраструктуры, обилия зеленых насаждений и мер по адаптации к изменению климата.

Для участия в конкурсе каждая команда должна включать не менее пяти специалистов: градостроителей, ландшафтных архитекторов, архитекторов, инженеров и, по желанию, других специалистов.

Жюри, в состав которого войдут от 9 до 15 монгольских и международных экспертов, проведет трехэтапную оценку, включая предварительную проверку на соответствие требованиям и техническую экспертизу, оценку общественного мнения посредством онлайн-голосования и отзывов о выставке, а также окончательную оценку жюри.

Общий победитель получит первый приз в размере £132 000 (₮600 000 000), второй приз в размере £88 000 (₮400 000 000), третий приз в размере £44 000 фунтов стерлингов (₮200 000 000) и два почетных упоминания, которые разделят между собой £44 000 фунтов стерлингов (₮200 000 000).

источник: MiddleAsianNews

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