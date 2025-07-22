В Бишкеке состоялись переговоры на высшем уровне между президентами Монголии и Кыргызстана

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели в Бишкеке переговоры на высшем уровне, ознаменовавшие новый этап двустороннего сотрудничества.

Встреча состоялась в рамках государственного визита Хурэлсуха в Кыргызстан, в ходе которого лидеры двух стран рассмотрели ключевые направления политического, экономического и культурного взаимодействия.

В ходе обсуждений обе стороны подчеркнули общее историческое наследие, уходящее корнями в кочевые традиции и взаимное уважение к духовным и культурным ценностям. Президент Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Монголию объединяют многовековые узы, которые продолжают формировать их стратегическое партнёрство. Он подчеркнул, что общая идентичность народов, отражённая в таких символах, как юрта, войлок и устные эпосы, создала уникальную основу доверия в межгосударственных отношениях.

«Наш современный диалог строится на прочной культурной основе — открытой, равноправной и взаимоуважительной», — сказал Жапаров. «Монголия — ключевой внешнеполитический партнёр Кыргызстана, и я уверен, что этот визит послужит катализатором для более глубокого политического диалога, расширения торгово-экономических связей и обогащения культурного и гуманитарного обмена».

Президент Хурэлсух, со своей стороны, назвал визит возможностью поразмышлять о достижениях последних 30 лет с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Он подчеркнул важность Кыргызстана как стратегического партнера в Центральной Азии и регионального моста, отметив, что двусторонние отношения в последние годы стали более динамичными, особенно в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Хурэлсух приветствовал активизацию политического диалога и выразил уверенность, что нынешний государственный визит позволит достичь новых договоренностей по укреплению договорно-правовой базы сотрудничества и расширению совместных усилий в области сельского хозяйства, культуры и науки.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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