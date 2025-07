Фильм «Волки всегда приходят ночью» будет представлен на Европейско-Азиатском фестивале документального кино. Видео

CentralAsia (MNG) -

Документальный фильм «The wolves always come at Night» («Волки всегда приходят ночью») режиссера Габриэля Брэди, совместный проект Монголии, Австралии и Германии, был выбран для показа на «Европейско-Азиатском фестивале документального кино», который пройдет в Гонконге с 22 июля по 10 августа.

В ходе фестиваля будут показаны 15 европейских и 5 азиатских документальных фильмов.

Документальный фильм «The wolves always come at Night» будет показан 30 июля и 2 августа.

«Волки всегда приходят ночью» — документально-художественный фильм 2024 года режиссёра Габриэль Брэди. Фильм, созданный совместно австралийскими, немецкими и монгольскими компаниями, сочетает в себе элементы документального и художественного кино, представляя историю Даваасурэна Дагвасурэна и Отгонзаяа Дашзэвэг, монгольской пары, вынужденной оставить привычную жизнь пастухов и переехать в Улан-Батор после того, как изменение климата нарушило их привычный уклад жизни.

Премьера фильма состоялась в рамках программы «Платформа» на Международном кинофестивале в Торонто 2024 года, хотя Даваасурэн и Отгозаяа не смогли получить визы для посещения показа. Ещё до премьеры фильм был приобретён для коммерческого проката компанией Cinephil.

Впоследствии фильм был показан в конкурсной программе Лондонского кинофестиваля BFI 2024 года.

Рэйчел Хо написала для Point of View: «По замыслу автора, фильм „Волки всегда приходят ночью“ — это медленное развитие событий. Брэди незаметно проводит нас через взлеты и падения внутреннего конфликта Даваасурэна и Отгонзаяа, чтобы мы могли прочувствовать каждую деталь и ритм с глубиной, а не поверхностно. Универсальность ситуации Даваасурэна и Отгонзаяа ощущается семьями и сообществами по всему миру, где меньше внимания уделяется образу жизни, связанному с землей и землей, а внимание все больше смещается на коммерциализацию городской жизни, которая становится все более распространенной. Именно своеобразие и уязвимость Даваасурэна и Отгонзаяа, а также готовность, с которой они впускают зрителей в свою жизнь, дают нам возможность взглянуть на вещи с высоты 30 000 футов и освободиться от собственных социально-экономических пузырей».

Сабина Дана Плассе из Film Threat написала, что фильм «поднимает вопрос о психической нестабильности тех, кто напрямую подвергается воздействию изменения климата, о том, что происходит в этом мире и о том, как мы все духовно связаны с природой. Наблюдать за тем, как семья меняет привычный уклад жизни и оказывается в изгнании, тяжело, особенно в чужой стране. Однако создатели фильма приложили немало усилий, чтобы органично передать эмоциональное восприятие этого отдалённого места, которое найдёт отклик у всех зрителей, независимо от их происхождения. Небольшой, но интересный элемент — это народные песни, которые используются на протяжении всего фильма и остро отражают происходящее. В целом, это кинематографическое путешествие, которое разворачивается неторопливо, но увлекательно и заставляет задуматься о том, что может ждать нас на горизонте».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения