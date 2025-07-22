Культурная неделя в Монголии: выставки, юбилеи и фестивали по всей стране

CentralAsia (MNG) - На текущей неделе в Монголии с 21 по 27 июля проходит целый ряд ярких событий, охватывающих как государственные даты, так и культурные и этнографические мероприятия по регионам страны.
События в Улан-Баторе:
21 июля Монголия и Марокко отметили 55-летие установления дипломатических отношений.
22 июля в стране отмечается День работников судебных приставов.
27 июля будет отмечен День работников информационных технологий и связи.
До 29 июля в Национальном музее Монголии открыта для посетителей специальная выставка «Монгол авдар» — уникальная экспозиция, посвящённая традиционным монгольским сундукам, их символике и искусству росписи.
Местные культурные мероприятия:
Аймак Өвөрхангай станет центром национальных торжеств:
22 июля — Фестиваль войлока, демонстрирующий традиционные методы изготовления войлочной продукции.
23 июля — Фестиваль яков в сомоне Бат-Өлзий, где гости смогут познакомиться с уникальной пастушеской культурой и традициями животноводства.
24 июля — Международный конкурс исполнителей ерөөлч и магтаалч (традиционных благопожелательных и хвалебных песен) в сомоне Арвайхээр.
25 июля — Религиозно-духовная церемония, посвящённая 390-летию со дня рождения Өндөр-гэгэна Занабазара — выдающегося духовного лидера и художника Монголии.
26–27 июля — Великий праздник памяти Хангайского региона, также приуроченный к юбилею Занабазара, объединит культурные выступления, ритуалы и ярмарки народных ремёсел.
Аймак Хубсугул:
23–24 июля — На берегу реки Уялган пройдёт Фестиваль монгольской борьбы, одно из ключевых спортивных и культурных событий региона.
Аймак Архангай:
До 28 июля в музее региона открыта временная выставка «Природа крупным планом», где представлены фотографии и артефакты, отражающие красоту монгольской природы и биоразнообразие.