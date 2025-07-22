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МШФ получила высокую оценку ФИДЕ и была награждена премией Outstanding Contribution Award 2025

CentralAsia (MNG) -  

Достижения Монгольской шахматной федерации за первую половину 2025 года были высоко оценены Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и отмечены премией Outstanding Contribution Award 2025 («За выдающийся вклад 2025 года»).

Награду вручил первый вице-президент Монгольской шахматной федерации Батчулуун Хурэлбаатар премьер-министру Монголии и президенту Монгольской шахматной федерации Занданшатару Гомбожаву.

борная Монголии по шахматам в первой половине 2025 года добилась следующих достижений:

  • Бронзовая медаль на этапе Гран-при мира,

  • Первая серебряная медаль на чемпионате Азии,

  • Бронзовая медаль на чемпионате Азии в классе 3.3,

  • Первое место в категории 2400+ на командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Лондоне,

  • Цэлмуун Идэр успешно выступила на Кубке мира по шахматам среди юниоров в Батуми (Грузия), завоевав первую медаль Кубка мира.

Монгольская федерация также успешно организовала чемпионат Азии 3.3 в Улан-Баторе в апреле прошлого года.

источник: MiddleAsianNews

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