МШФ получила высокую оценку ФИДЕ и была награждена премией Outstanding Contribution Award 2025

CentralAsia (MNG) -
Достижения Монгольской шахматной федерации за первую половину 2025 года были высоко оценены Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и отмечены премией Outstanding Contribution Award 2025 («За выдающийся вклад 2025 года»).
Награду вручил первый вице-президент Монгольской шахматной федерации Батчулуун Хурэлбаатар премьер-министру Монголии и президенту Монгольской шахматной федерации Занданшатару Гомбожаву.
борная Монголии по шахматам в первой половине 2025 года добилась следующих достижений:
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Бронзовая медаль на этапе Гран-при мира,
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Первая серебряная медаль на чемпионате Азии,
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Бронзовая медаль на чемпионате Азии в классе 3.3,
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Первое место в категории 2400+ на командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Лондоне,
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Цэлмуун Идэр успешно выступила на Кубке мира по шахматам среди юниоров в Батуми (Грузия), завоевав первую медаль Кубка мира.
Монгольская федерация также успешно организовала чемпионат Азии 3.3 в Улан-Баторе в апреле прошлого года.
источник: MiddleAsianNews