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На юге Казахстана прогнозируется сильная жара

CentralAsia (KZ) -  На юге Казахстана прогнозируется сильная жара, сообщает Казгидромет.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны ожидаются дожди, грозы, 22 и 24 июля на западе Казахстана – сильные дожди, днем град, шквал, а на остальной территории – жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.

Очень сильная жара прогнозируется днем 22-23 июля на юге Актюбинской области 40 градусов, на западе, севере, в центре Алматинской области 42 градуса.

Сильная жара ожидается днем на западе страны +35…+39, на юго-западе страны +38…+42, 24 июля на юге Костанайской области +35 градусов, в центральных областях +35…+38, на юге республики +40…+42, на юго-востоке +35…+39.

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