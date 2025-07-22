Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Камчатке

CentralAsia (CA) - Возле Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным академии, эпицентр находился на глубине около 40 километров, а толчки ощущались с интенсивностью до четырёх баллов.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что подземные толчки почувствовали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Угрозы цунами при этом зафиксировано не было.

Специалисты напоминают, что в районе Петропавловска-Камчатского землетрясения происходят регулярно. Так, в ночь на 21 июля были зарегистрированы толчки магнитудой 5,8. Тогда же на Камчатке проявил активность вулкан Авачинская сопка: после подземных толчков над его кратером зафиксировали парогазовый выброс высотой до 200 метров. Несмотря на это, в дневное время вулкан визуально оставался спокойным.