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Сотрудники экстренных служб спасли 41 жизнь по всей стране

CentralAsia (MNG) -  За прошедшую неделю было зарегистрировано 97 вызовов в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в восьми районах столицы и 45 сомонах 17 аймаков Монголии.

Отправляясь на эти вызовы, сотрудники экстренных служб национальных и местных подразделений по управлению в чрезвычайных ситуациях спасли жизни 41 гражданина и эвакуировали 188 человек из затронутых дымом районов в безопасные места.

Из общего числа вызовов 53 были связаны с пожарами зданий, 5 лесными и степными пожарами, 1 землетрясением, 1 ударом молнии, 2 сильными ураганами, 3 наводнениями и 32 инцидентами, связанными с деятельностью человека.

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