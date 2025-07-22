В Нью-Йорке обсудили влияние климата и деградации земель на сельских женщин и девочек

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) совместно организовали в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки, параллельное мероприятие под названием «Влияние изменения климата и деградации земель на сельских женщин и девочек».

Встреча, проведённая в рамках Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2025 года по устойчивому развитию, созванного под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), подчеркнула, что сельские женщины и девочки, относящиеся к уязвимым группам населения, перерабатывают, по оценкам, от 60 до 80 процентов продовольствия и сельскохозяйственной продукции, при этом они в значительной степени подвержены последствиям изменения климата и деградации земель и по-прежнему недостаточно представлены в процессе принятия решений. Целью мероприятия было вовлечение сельских женщин и девочек не только в качестве бенефициаров, нуждающихся в защите, но и в качестве лидеров перемен.

Исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау выступил с гостевой речью, а заместитель директора по политическим программам и межправительственному отделу структуры «ООН-женщины» Шоко Ишикава выступила модератором дискуссии.

В мероприятии приняли участие Постоянный представитель Республики Армения при ООН Паруйр Ованнисян, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Монголии, директор Подготовительного офиса КС-17 КБО ООН Чимгуундари Наваан-Юнден, директор по межправительственным связям Нью-Йоркского офиса Программы ООН по окружающей среде Джамиль Ахмад и управляющий директор климатических программ организации Nature Conservancy Ребекка Беннер. Они обменялись мнениями и опытом поддержки женского лидерства посредством охраны природы и разработки устойчивых решений.

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