Казахстан и Грузия усиливают сотрудничество в энергетике и логистике

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провели встречу в рамках официального визита грузинской делегации в Астану. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и транспорта.

Ерлан Аккенженов поздравил Мариам Квривишвили с назначением и выразил уверенность в укреплении экономических связей между странами. В центре обсуждения оказалась диверсификация маршрутов поставок казахстанских углеводородов через территорию Грузии. В частности, министр отметил стабильную работу трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан, по которому в 2024 году было транспортировано 1,4 млн тонн казахстанской нефти. В 2025 году планируется увеличить объем до 1,5 млн тонн.

Стороны также обсудили развитие казахстанских активов в Грузии — Батумского морского порта и нефтяного терминала, а также возможность совместной реализации проектов в области «зеленой» энергетики. Были рассмотрены пути интеграции Транскаспийского энергетического коридора и грузинского проекта по прокладке высоковольтного кабеля через Черное море.

Позже с Мариам Квривишвили встретился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. В ходе переговоров обсуждены вопросы расширения торговли, инвестиций и развития транспортной инфраструктуры. Грузинское направление названо важнейшим элементом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Особое внимание было уделено запуску казахстанского контейнерного терминала в порту Поти мощностью 120 тыс. ДФЭ в год (двадцатифутовый эквивалент). Объект, построенный компанией PTC Holding, стал первым инфраструктурным проектом Казахстана, реализованным на территории грузинского морского хаба. По словам премьер-министра, это позволит усилить позиции обеих стран как ключевых логистических центров Среднего коридора.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии и активизировать совместные усилия по наращиванию торгово-экономических связей, включая поставки казахстанской сельхозпродукции на грузинский рынок и развитие туристических обменов.

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