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Две китайские авиакомпании запустили рейсы в Узбекистан после введения безвизового режима

CentralAsia (UZ) -  С 1 июня 2025 года между Узбекистаном и Китаем начал действовать безвизовый режим. На фоне этого две китайские авиакомпании — Air China и China Eastern Airlines — впервые запустили регулярные пассажирские рейсы в Ташкент.

Национальный авиаперевозчик Китая Air China начал выполнять рейсы по маршруту Пекин – Ташкент – Пекин. Вторая крупнейшая авиакомпания страны — China Eastern Airlines — открыла маршрут Сиань – Ташкент – Сиань.

Спрос на авиаперелёты вырос после вступления в силу безвизового соглашения. Согласно новым правилам, граждане двух стран могут находиться на территории другой стороны до 30 дней за одну поездку, но не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Безвизовый режим не распространяется на поездки с целью трудоустройства, получения образования, работы в СМИ, а также на поездки в Гонконг и Макао.

По состоянию на середину июля Узбекистан и Китай связывают 29 прямых регулярных рейсов в неделю, которые выполняют пять авиакомпаний. Узбекские перевозчики летают в Пекин, Урумчи, Ханчжоу, Гуанчжоу и Санью, а китайские авиакомпании — из Пекина, Сианя и Чэнду в Ташкент и Самарканд.

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