Зеленский заявил, что переговоры с Россией запланированы на 23 июля

CentralAsia (CA) - Встреча делегаций Украины и России в Турции запланирована на 23 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины) подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», - заявил Зеленский.

Издание Independent сообщало, что российская и украинская делегации могут провести встречу в Стамбуле 23 или 24 июля.

Российское информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщало, что дата нового раунда переговоров Москвы и Киева еще согласовывается и будет своевременно объявлена.

Предыдущий раунд переговоров между сторонами прошёл там же 2 июня. Тогда российская сторона передала Украине меморандум, содержащий список условий, заведомо неприемлемых для Киева.