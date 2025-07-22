На строительство Трансафганской железной дороги уйдет пять лет, - Минтранс Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Реализация проекта строительства Трансафганской железной дороги займет около пяти лет. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в интервью телеканалу «Oʻzbekiston 24».

По словам замглавы Минтранса, проект железной дороги, которая свяжет Узбекистан, Афганистан и Пакистан, выходит на стадию активной подготовки. 17 июля три страны подписали рамочное межправительственное соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) сооружения трассы по маршруту Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи.

Чориев подчеркнул, что переход к проработке ТЭО — это «первый и очень важный шаг», который позволит детально изучить маршруты, провести геологические изыскания, а также оценить экономическую и финансовую эффективность будущей магистрали.

На первом этапе по железной дороге планируется перевозить до 3 млн тонн грузов в год, а к 2040 году объемы могут вырасти до 15-20 млн тонн.

Несмотря на высокую стоимость, Министерство транспорта рассматривает проект как «стратегическое вложение в устойчивое развитие».

Чориев также подчеркнул, что новая железная дорога станет самой короткой и экономически выгодной связью между Узбекистаном и морскими портами Пакистана. Признав наличие сложностей при перевозках через Туркменистан и Иран, чиновник отметил, что «геополитическое влияние» на соседние страны заставляет Узбекистан задуматься об альтернативных коридорах.

Стоимость проекта первоначально оценили в $5 млрд, позже эту цифру скорректировали до $7 млрд.