В Узбекистане 22 июля воздух прогреется до +43°

CentralAsia (UZ) - Воздух в Узбекистане 22 июля прогреется до +43°. Об этом сообщили в Узгидромете.

По Узбекистану небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура 38-43°.

В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 40-42°.

По горным районам республики небольшая, местами переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура 31-36°.