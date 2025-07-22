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В Узбекистане 22 июля воздух прогреется до +43°

CentralAsia (UZ) -  Воздух в Узбекистане 22 июля прогреется до +43°. Об этом сообщили в Узгидромете.

По Узбекистану небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура 38-43°.

В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура 40-42°.

По горным районам республики небольшая, местами переменная облачность, без осадков. 

Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура 31-36°.

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